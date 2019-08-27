Ученые доказали пользу собак в борьбе с сердечными заболеваниями

Прага, 27 августа. Общение с домашними питомцам, особенно если речь идет о собаках, может помочь сохранить здоровое сердце. К такому выводу, как сообщает MedicalXpress, пришли чешские медики.

Исследование проходило с января 2013 года по декабрь 2014 года в Чехии. Последующие оценки запланированы на пятилетние интервалы до 2030 года. Участие в научной работе приняли 1769 респондентов.

Ученые сравнили показатели сердечно-сосудистых заболеваний владельцев домашних животных в целом с теми, кто не имел домашних животных. Затем он сравнил владельцев собак с другими владельцами домашних животных и теми, кто не имел домашних животных.

«В целом, люди, которым принадлежало какое-либо животное, чаще сообщали о большей физической активности, улучшенной диете и уровне сахара в крови на идеальном уровне», — отметил Андреа Маугери, доктор философии, исследователь Международного центра клинических исследований в университете Святой Анны.

При этом он подчеркнул, что больше всего от владения питомцем выигрывали владельцы собак.

Маугери сообщил, что результаты исследования подтверждают идею о том, что люди могут приобрести домашнее животное в качестве потенциальной стратегии для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам ученых, наличие собаки может побуждать владельцев выходить на улицу, передвигаться и регулярно играть с животным.

В других исследованиях наличие собаки также было связано с улучшением психического здоровья и меньшим восприятием социальной изоляции — двух факторов риска сердечных приступов.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», американские специалисты рекомендовали людям, страдающим от депрессии, проводить больше времени с домашними питомцами. По мнению специалистов, тактильные контакты способны снизить тревожность, так как животные являются природным антидепрессантом. Для достижения нужного эффекта с питомцем следует провести не менее 15 минут.