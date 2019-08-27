Лавров указал на необратимость процесса международного признания Абхазии

Москва, 27 августа. Процесс международного признания Абхазии необратим, республика состоялась как демократическое государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Первое признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэлой, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирия присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию», — заявил Лавров в документальном фильме, посвященному экс-президенту республики Сергею Багапшу.

Глава МИД РФ рассказал о встречах с политиком в Москве и Сухуме, когда во время обсуждения политических вопросов проявлялись «великолепные человеческие качества» Багапша.

«Мы с ним погуляли по набережной, пришли в знаменитую «Брехаловку», пили кофе. Я видел, как к нему относятся люди и как он разговаривает со своими гражданами — абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, утаиваний», — вспомнил Лавров.

По его словам, Багапш обсуждал с гражданами реальные проблемы республики и даже советовался с ними. Лавров подчеркнул, что гордится знакомством с вторым президентом Абхазии и всегда будет помнить о том вкладе, который экс-президент внес в отношения между двумя странами.

Напомним, Сергей Багапш был президентом Абхазии с 2005 по 2011 год. Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. Багапш умер 29 мая 2011 года от рака легких. Ему было 62 года, сообщает «Газета.ru».

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал россиян отдыхать в республике. Он подчеркнул, что его соотечественники — гостеприимные и доброжелательные люди, которые ждут туристов из РФ.