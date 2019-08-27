Lada стала самой популярной машиной на Украине

Киев, 27 августа. Российская Lada заняла первое место на Украине по числу проданных автомобилей с 1991 года, пишет издание Autoconsulting.

Модели «АвтоВАЗа» заняли лидирующие позиции по популярности среди украинцев еще в 90-е годы прошлого века. Тогда автомобили марки Lada ввозились на Украину как из России, так и из стран Восточной Европы. Ситуация поменялась во втором десятилетии XXI века, когда лидерство перехватили Hyundai и Toyota.

За период с 1991 года жители Украины, помимо Lada, активно покупали также ЗАЗ и Daewoo.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что производство автомобилей на Украине упало до минимума за последние 10 лет. В прошлом году «Укравтопром» привел данные, согласно которым украинские производственные мощности в автомобильной промышленности используются лишь на 2% от возможностей. Отметим, что с января 2020 года на Украине вступает в силу запрет на ввоз автомобилей из России.