Москва, 27 августа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят украинский флаг.

Порошенко ранее заявил, что придет время, и над Донецком будет поднят украинский флаг. Так лидер «Европейской солидарности» поздравил Донецк с днем города. Также он пообещал продолжить бороться с российским «агрессором».

«Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам. А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В прошлом году экс-глава Украины уже обещал, что флаг Украины вновь поднимут над Донецком. Помимо этого, политик неоднократно заявлял, что не сомневается, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, будет развеваться желто-голубой флаг.

Лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что если Порошенко лично будет поднимать флаг в тюрьме Донецка, то никто не будет против этого. По его словам, сейчас говорить о Донецке — это точно не дело Порошенко.

Политолог прогнозирует, что в дальнейшем Донбасс, как и остальная часть Украины, станет одной из частей большой русской цивилизации. По мнению эксперта, эти территории «обречены объединиться».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконным властям Украины, заявили об отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.