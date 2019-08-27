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Масштабный сбой произошел в работе Facebook

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Сбой произошел в работе Facebook

Москва, 27 августа. Сбои в работе Facebook зафиксированы в России и странах Европы. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Проблемы с доступом у пользователей стали наблюдаться в понедельник после 21.40 по московскому времени. Чаще всего на неработоспособность сервиса жаловались в Германии, России, Великобритании, Греции, Швейцарии, США, Канаде.

58% пользователей жалуются на перебои при работе сайта, еще 33% — не могут войти в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.

Ранее независимый исследователь безопасности приложений Джейн Манчун Вонг заявила, что Facebook следит за пользователями, используя приложение «Поиск Wi-Fi».

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Источник: Downdetector
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