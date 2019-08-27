Волкер не увидел угроз свободе слова на Украине

Киев, 27 августа. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине.

В интервью телеканалу «Прямой» Волкер отметил, что свобода слова на Украине находится «в прекрасной форме».

«Украинцы сейчас имеют возможность свободно выражать свои убеждения, и выборы доказали это», — цитирует политика «Газета.ру».

При этом он призвал украинские СМИ не становиться «инструментом мести», поскольку это может «разделить и отбросить Украину назад».

В середине июля «Известия» сообщали, что офис президента Украины Владимира Зеленского собирается инициировать создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства. В совет должны войти по одному представителю от центральных СМИ. Предполагается, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, а также проявления цензуры.

Отметим, 14 августа в Национальном союзе журналистов Украины сообщили о 175 случаях нападения на сотрудников СМИ в 2017-2018 годах. По словам главы организации Сергея Томиленко, лица, нападавшие на сотрудников СМИ, в основном отделываются формальным штрафом в размере одной тысячи гривен (39,7 доллара).

Томиленко добавил, что приговор, который можно считать ощутимым, был вынесен только Юрию Крысину, организатору «титушек», которые убили журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Ранее глава НСЖ Украины уже заявлял, что киевские власти не обеспечивают журналистов должной защитой, а просто «научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность». Каждый год, по данным Томиленко, на Украине фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ.