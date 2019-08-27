Чехия готова трудоустроить 40 тысяч работников с Украины

Прага, 27 августа. Правительство Чехии установило лимит на привлечения иностранных работников на предприятия. Крупнейшая квота для граждан Украины — 40 тысяч человек в год.

В правительстве страны приняли три вида программ для трудоустройства, они рассчитаны на ведущий и научный персонал, квалифицированных работников и высококвалифицированных работников.

Высокая квота для граждан Украины связана с языковой и культурной близостью обеих стран. Ранее в Чехии могли принять на работу только 19,6 тысячи украинцев.

Остальные лимиты существенно меньше. Так, из Монголии, Молдавии и Филиппин могут принять на работу по 1 тысячи человек, из Индии — 600 человек, из Казахстана — 300 человек, из Сербии и Черногории — 2 тысячи человек.

По словам премьер-министра страны в 2018 году 23 тысячам иностранных граждан удалось устроиться в 1,1 тысячи фирм в Чехии.

Ранее эксперты Международного валютного фонда заявили, что Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Из страны массово уезжает молодое население в поисках лучшей жизни, а рождаемость не покрывает этих потерь. В МВФ считают, что Киеву нужно привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35 лет, а также сократить расходы на медицину, пенсионные выплаты, а также поднять пенсионный возраст.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшем будущем половина населения Украины будет жить за границей. Он подчеркнул, что в настоящий момент около 20-21 млн граждан страны находятся за границей. Климкин отметил, что результаты переписи населения удивили бы многих в стране.

Политолог Владимир Корнилов считает, что украинские власти не проводят перепись населения, поскольку могут вскрыться «страшные для страны данные». Он подчеркнул, что на Украине давно боятся реальных цифр, сообщает RT.