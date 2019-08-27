Huawei планирует выпускать планшеты с российской ОС

Москва, 27 августа. Компания Huawei планирует начать выпуск планшетов с установленной на них российской операционной системой.

Сообщается, что китайская компания планирует устанавливать на свои планшеты принадлежащую «Ростелекому» операционную систему «Аврора». Гаджеты могут быть использованы для проведения переписи населения в России в следующем году, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

«Это пилотный проект. Рассматриваем его как первый этап запуска российской операционной системы на устройствах Huawei», — рассказал источник.

В данный момент компания ведет переговоры с Минкомсвязи РФ, речь идет о выпуске 360 тысяч гаджетов.

«Huawei заинтересована в проекте. Уже состоялась демонстрация образцов планшетов, которые могут быть использованы», — сообщил агентству другой источник.

Представитель «Ростелекома» рассказал, что рассматриваются различные варианты сотрудничества Huawei с участием Минкомсвязи, детали возможной сделки не разглашаются ввиду соглашения о конфиденциальности.

Напомним, ОС «Аврора» — первая российская мобильная операционная система, созданная на базе открытой платформы Sailfish, разработанной бывшими сотрудниками Nokia. Утверждается, что устройства, оснащенные «Авророй», могут обеспечить безопасность данных для всех пользователей, которым важна конфиденциальность. Операционная система может быть установлена на любые устройства, она прошла все испытания ФСБ России и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

Компания Huawei 17 мая текущего года была внесена в черный список министерства торговли США якобы из-за угрозы национальной безопасности, после чего корпорация Google лишила китайского производителя доступа к обновлениям системы Android.

Как пишет «Газета.ру», президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию с Huawei с британским премьером Борисом Джонсоном в кулуарах саммита G7 в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что «не хочет вести дела» с этим китайским производителем.