Морпех застрелил сослуживца на Украине

Одесса, 27 августа. Военно-морские силы ВСУ на своей странице в Facebook сообщили о «трагическом случае гибели военнослужащего» в Одесской области.

Инцидент произошел в одной из воинских частей морской пехоты вооруженных сил Украины. Как пишет издание «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, морпех погиб от ранения, нанесенного сослуживцем.

«По данным следствия, матрос С., находясь в наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата в сторону своего сослуживца. От полученного сквозного ранения головы последний скончался на месте», — говорится в статье.

Отмечается, что оба морских пехотинца были трезвыми. После проверки, проведенной следственными органами с целью установления обстоятельств случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о задержании трех служащих ВСУ в районе линии соприкосновения в Донбассе. Они подозреваются в том, что ударом ножа в шею убили своего сослуживца, после чего обезглавили его тело и бросили на железнодорожные пути.

В апреле нынешнего года пьяный боец ВСУ после ссоры с другими украинскими военнослужащими взорвал блиндаж, где они находились. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Сам боевик, бросивший гранату, также получил тяжелые ранения.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, небоевые потери украинской армии растут из-за неосторожного обращения с оружием, употребления спиртных напитков и наркотиков.