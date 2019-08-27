Нетаньху рассчитывает победить на выборах за счет русскоязычных иммигрантов

Тель-Авив, 27 августа. Журналисты The Wall Street Journal считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает получить голоса иммигрантов из бывшего СССР на грядущих выборах.

В The Wall Street Journal обращают внимание, что во время своей предвыборной кампании израильский премьер активно дает интервью русскоязычным СМИ, а также разместил на штаб-квартире своей партии в Тель-Авиве огромный баннер с российским президентом Владимиром Путиным.

Журналисты полагают, что Нетаньяху пытается заполучить голоса более 750 тысяч русскоязычных иммигрантов. Именно поэтому он встречался с лидерами русскоязычной диаспоры.

«Мы сделали Израиль глобальной силой, благодаря модели свободной экономики», — заявил Нетаньяху.

Ориентация израильского премьера на жителей бывший стран СССР неслучайна. Главный политический против Нетаньяху Авигдор Либерман также рассчитывает на иммигрантов из стран бывшего СССР. Нетаньяху пытается забрать у Либермана достаточное количество голосов, однако, согласно последним опросам общественного мнения, ему это не удается.

Либерман для своей кампании взял слоган «Сделаем Израиль снова нормальным». Политик придерживается жестких взглядов на безопасность, при этом он считает, что Израиль должен быть светским государством. Его идеи популярны среди израильтян, полагают эксперты. По их мнению, Либерман навряд ли станет премьер-министром, однако он может сыграть большую роль в формировании правительства.

Журналисты The Wall Street Journal напоминают, что 40% русскоязычных израильтян проголосовали за партию Либермана в апреле, за Нетаньяху — 27%.

Отмечается, что русскоговорящие иммигранты могут дать 15 из 120 мест парламента. Они считают наиболее важным вопросом безопасность, а также выступают за отделение религии от государства.