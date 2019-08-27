Мощный взрыв прогремел в сирийской Латакии

Латакия, 27 августа. Взрыв прогремел в одноименной столице провинции Латакия в Сирии: сработало взрывное устройство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Взрыв произошел в районе ат-Табият в Латакии. В результате нанесен небольшой материальный ущерб. На видео с места ЧП видно, как взрывом повреждена лестница.

Отметим, ранее стало известно, что сирийская армия перебрасывает танковый конвой в Латакию в рамках подготовки к новому штурму города Кабана. Кроме того, по данным портала Al Manar, несмотря на громкие заявления радикалов о том что ими якобы была разгромлена сирийская армия, за прошедшие сутки близ Кабаны были ликвидировали 19 боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).