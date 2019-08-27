Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Москва, 27 августа. Испанская газета El Mundo решила выяснить, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину сохранять спортивную форму. По словам журналистов, «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», в свои 66 лет не только «не похож на дедушку», но и выглядит лучше, чем десять лет назад.

Несколько лет назад американские журналисты окрестили российского президента «альфа-самцом». Как выяснил WikiLeaks, во внутренней переписке американские дипломаты и вовсе называли Путина «Бэтмен».

Образ главы государства как человека, всегда остающегося в форме, создают и репортажи с его отдыха: рыбалка в Туве, купание в ледяной воде, поездка на лошади без рубашки и так далее.

Авторы El Mundo также напоминают, что российский лидер с детства занимается боевыми искусствами, не употребляет алкоголь и не курит. Экс-супруга Путина Людмила описывает его как трудоголика, который при этом не любит ранние подъемы. С утра он посещает спортзал, а после тренировки купается в двух бассейнах с горячей и холодной водой, приводит перевод статьи RT.



Испанские журналисты опровергают слухи о возможных обращениях к пластическим хирургам. По их данным, сегодня «методом Путина» поддержания формы можно назвать долгий сон, отказ от алкоголя и правильное питание, «и плавание… время от времени в ледяной воде».

Отметим, что Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо, а позже — призером розыгрыша Кубка СССР. С тех пор российский президент внимательно следит за соревнованиями по этому виду единоборств.

Примечательно, что спортивные интересы президента не ограничиваются одним лишь дзюдо. В 2011 году он освоил коньки и начал играть в хоккей. Политик даже сыграл матч вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В мае глава государства прокомментировал матчи, в которых он выходил на лед вместе с лидерами других стран: президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Финляндии Саули Ниинисте. По его словам, участие в спортивных мероприятиях вместе с лидерами других стран способствует созданию доверительных отношений.