ВСУ применили зажигательные боеприпасы при обстреле села в ДНР

Донецк, 27 августа. Украинские военные обстреляли зажигательными боеприпасами окрестности села Коминтерново на юге ДНР. Об этом заявили представители Народной милиции ДНР.

«В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и сельскохозяйственных угодий», — сообщил представитель ведомства.

Сотрудники МЧС ДНР не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающегося обстрела.

В ДНР призвали международных наблюдателей вмешаться в ситуацию и добиться от Киева прекращения огня, а также принять меры по предотвращению повторных ситуаций в будущем.

Напомним, что в Коминтерново регулярно подвергается обстрелам, поскольку находится на линии соприкосновения. По данным на 2016 год, в селе проживало около 200 человек.

Ранее депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что военный парад в Донецке перевернул представление Киева о военной мощи ДНР и ЛНР.