Садальский рассказал, как Зеленский пробрался в гримерку Сердючки на Евровидении

Москва, 27 августа. Владимир Зеленский за пару дней до инаугурации посетил конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве, где переоделся в маму Верки Сердючки, чтобы «приложиться к ручке» обожаемого артиста, заявил актер Станислав Садальский.

В своем блоге в ЖЖ Садальский сообщил, что президент Украины, как и он сам, «обожает Верку Сердючку». По словам актера, за два дня до инаугурации Зеленский приехал в Тель-Авив, чтобы поддержать Андрея Данилко.

«Службы охраны Мадонны с утроенной силой держали оборону, подойти простым смертным было невозможно, списки составлялись заранее и новые фамилии не вписывались. Чтобы приложиться к ручке всемирно известной звезды, новоизбранный переоделся в маму Верки. Круто, вот она, президентская смекалка», — написал Садальский.

Напомним, 19 мая Данилко в образе Верки Сердючки выступил в финале международного конкурса Евровидение в Израиле. В качестве «звездных» исполнителей в Тель-Авиве также выступили финалисты конкурса прошлых лет: Кончита Вурст, Елена Папаризу, Монс Зермерлев и другие.

Данилко исполнил композицию Dancing Lasha Tumbai, благодаря которой Украина в 2007 году заняла второе место на Евровидении. Кроме того, прозвучал хит Toy, с которым Нетта Барзилай в 2018 году принесла победу Израилю.

Украина в 2019 году не участвовала в Евровидении, так как все претенденты на право представить Киев в конкурсе отказались от выступления.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил, что его главной задачей на посту главы государства станет прекращение гражданской войны в Донбассе. Зеленский также добавил, что «готов на все ради достижения мира».