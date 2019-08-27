Сирия новости 27 августа 07.00: местные предотвращают курдскую контрабанду нефти, САА готовит второй этап наступления в Хаме

Сирия, 27 августа. Местные предотвращают курдскую контрабанду нефти в Дейр-эз-Зоре, САА готовит второй этап наступления в Хаме. Неизвестные напали на патруль SDF в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия и союзные силы: направили силы 4-ой дивизии и иранского ополчения к фронту Хамы на северо-западе.

«Исламское государство1»: подозревается в организации вооруженного налета на курдских патрульных в Хасаке.

Курды: провели вербовку в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре ведут переговоры с местными жителями о возвращении 10 цистерн нефти, удерживаемых у них в знак протеста.

ВС Турции: направили подкрепление и бронетехнику к границам Хасаки.

Международная коалиция: совместно с курдскими отрядами провели рейд в Хасаке.

Алеппо

В Алеппо в городе Манбидж курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели среди молодых людей, живущих в городе, насильную вербовку в свои ряды. Как передает информагентство Baladi News, SDF арестовала группу молодых людей в рамках продолжающейся кампании по вербовке на всей подконтрольной им территории Сирии. Ранее курды забрали с улицы у городской больницы еще троих юношей. Примечательно, что SDF с поддержкой войск международной коалиции по главе с США взяли под контроль город в начале 2016 года после изгнания из него боевиков «Исламского государства», но теперь действуют почти схожими с ИГИЛ1 методами, вербуя в свои ряды людей и даже несовершеннолетних подростков.

Дейр-эз-Зор

По данным информагентства Euphrates Post, местные жители на востоке провинции захватили 10 грузовиков SDF, перевозящих нефть, в знак протеста против контрабанды ресурсов их провинции, за счет которых курдские оккупанты обогащаются в ущерб остальным. Местные источники сообщили корреспонденту, что жители города Аль-Изба и деревни Муйзила сумели задержать десять грузовиков с цистернами, которые должны были попасть в Хасаку для дальнейшей перепродажи. Курдская администрация уже начала переговоры с жителями о возвращении задержанных цистерн. Напомним, что в течение нескольких месяцев в районах курдской оккупации, в частности, в Дейр-эз-Зоре вспыхивали протесты местных жителей по поводу условий жизни, произвола SDF и топливного кризиса который они вызвали в регионе.

Ракка

Новостной канал в сети Twitter Rojava Network, передает, что в городе Ат-Табка прошло собрание лидеров родоплеменных союзов, в ходе которого шейхи племен подтвердили свою поддержку SDF и осудили действия Анкары, которая заявила ранее о своем намерении ввести свои войска для борьбы с курдскими отрядами. (В Турции «Рабочая партия Курдистана» признанна организацией террористической и запрещена на всей территории республики). Вероятно, очередной совет арабских племен – неубедительная попытка SDF поправить свой имидж, когда из их рядов в Ракке уже начали дезертировать группами, а нападения и диверсии на территории SDF приобрели ежедневный характер.

Хама

4-я дивизия сирийской армии, а также подкрепления и конвои иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции к линии фронта в горных районах Аль-Завия и к равнине Аль-Габ, чтобы подготовиться к началу второго этапа военных действий в этом районе, как передал местный источник новостей в сети Twitter (@maytham956). За прошедшую неделю во время первого этапа операции сирийской армии уже удалось вернуть под свой контроль 16 населенных пунктов на севере провинции Хама и город Хан-Шейхун в Идлибе – сейчас там работают сирийские саперы, уничтожающие остатки брошенных боеприпасов и мин.

Хасака

По данным Twitter-канала Rojava Network, в районе города Рас-аль-Айн в ходе антитеррористического рейда «Демократические силы Сирии» совершили серию обысков в дома местных жителей деревни Сери-Кания. Официальная причина рейда – поиск пособников боевикам протурецких группировок, таких как «Сирийская свободная армия» (ССА). По данным того же источника, во время рейдов курдские отряды сопровождал конвой американских автомобилей и военнослужащие международной коалиции.

По данным портала Anna News, турецкое командование перебросило к сирийской границе с провинциями Хасака и Ракка к Центру проведения совместных с международной коалицией колонну бронетехники. В составе колонны были танки и бронетранспортеры. Турция продолжает наращивать свое военное присутствие в приграничных с Сирией зонах. Турция уже неоднократно угрожала курдским оккупантам вводом своих войск для проведения военной операции к востоку от Евфрата.

Неизвестные напали на патруль SDF в районе Гувейран в столице провинции городе Хасака. Два курда были убиты на месте. В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.