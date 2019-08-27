Пострадавшую в Турции девочку отказались перевозить в РФ из-за начавшейся лихорадки

Санкт-Петербург, 27 августа. Состояние 12-летней российской девочки, которая пострадала в турецком Бодруме остается крайне тяжелым, у нее появилась лихорадка.

По словам заведующего отделением реанимации первой городской больницы Петербурга Михаила Русака, ребенка можно транспортировать в Россию, однако это может привести к осложнениям. Родители девочки приняли решение оставить ее на лечении в Турции.

Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов заявил, что в Петербурге семье окажут медико-социальную помощь, пострадавшую готовы принять многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

Ситуация находится под контролем российского МИД. Туроператор обеспечил родителям проживание в Турции еще на неделю. Случай признан страховым, расходы на лечения ребенка возместит страховая компания.

Напомним, инцидент произошел 18 августа. Ребенка во время купания стало засасывать в трубу бассейна. Отец девочки не смог вытащить ребенка. Служащие отеля выключили насосное оборудование, однако ребенка удалось вытащить из воды, только сломав трубу.

Ребенок был госпитализирован в критическом состоянии, сейчас девочка находится в глубокой коме. По словам матери ребенка, сердце ее дочери за прошедшие несколько дней запускали пять раз.