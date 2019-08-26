Адвокат рассказал, как продвигается дело против накрутки голосов для дочери Алсу

Москва, 26 августа. Адвокат Искандер Фахретдинов рассказал о продвижении дела по заявлению Ильгиза Валиева, двоюродного брата Рушаны Валиевой, принимавшей участие в шоу «Голос» во взрослом составе.

Валиев решил прилечь к ответственности певицу Алсу и ее мужа Яна Абрамова за накрутку голосов на шоу. По словам адвоката, изначально стороне было отказано в возбуждении дела из-за нехватки некоторых документов.

Фахретдинов уточнил телеканалу «360», что адвокатам не вручили постановление об отказе в возбуждении дела. Сейчас готовится жалоба в суд, после которого можно будет предметно ознакомиться со всеми материалами доследственной проверки.

Валиев является двоюродным братом Рушаны Валиевой, которая дошла до финала взрослого конкурса «Голос». Ее родственник категорически не согласен с результатами голосования в финале «Голос. Дети», где победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Заявление Валиева в связи со скандалом на шоу «Голос. Дети» было подано в Останкинский отдел полиции города Москвы 30 мая 2019 года.

Сама Рушана Валиева ранее подчеркивала, что «Голос. Дети» для нее «всегда был светлым конкурсом без какого-то негатива или вражды». Она отметила, что Микелла Абрамова является талантливой девочкой, и выразила сожаление, что психика ребенка вынуждена выдерживать такой шквал негатива в свой адрес.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей адвокат звезд, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин выразил мнение, что заявление с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу, поданное Валиевым, совершенно бесперспективно.

Он подчеркнул, что статья «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» прежде всего направлена на так называемые игровые виды спорта, когда происходят масштабные соревнования. В данном же случае собрать доказательную базу практически невозможно.