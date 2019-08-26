Соловьев поставил на место Кедми, назвавшего Донбасс «позором для России»

Москва, 26 августа. Телеведущий Владимир Соловьев поставил на место израильского эксперта Якова Кедми, который назвал Донбасс «позором для России».

Кедми считает, что Москва в 2014 году взяла на себя ответственность за нормальную жизнь в Донбассе. По его мнению, за нынешнее положение дел в регионе российские власти должны «предъявлять претензии к себе и своей совести».Также Кедми назвал события последних пяти лет «позором для России».

Соловьев напомнил, что Россия помогает жителям Донбасса, в частности оказывает гуманитарную помощь и выдает паспорта РФ. По его словам, Украина заботится о территории, а Москва заботится о людях.

Кедми заявил, что жители Донбасса «должны быть в лучшем положении». Соловьев напомнил ему про политзаключенных на Украине и о людях, которые погибли в Доме профсоюзов в Одессе.

Израильский эксперт считает, что в Москве могли бы поддержать угольную промышленность ЛНР и ДНР, поскольку Россия продает уголь по всему миру. Соловьев ответил, что придерживаясь такой логики, в состав Донбасса нужно включать всю Украину до Приднестровья, а это приведет к мировой войне.

Кедми считает, что нельзя ждать до того момента, пока на Украине нормализуется ситуация, необходимо создавать хорошие условия для жителей Донбасса сейчас.

«Когда вся Украина будет как Донбасс, это другой вопрос. Но им завтра надо жить», — заявил израильский эксперт.

Соловьев подчеркнул, что ситуация в Донбассе отличалась от ситуации в Крыму. По его словам, в Москве не брали ответственность за состояние дел в этом регионе. Телеведущий напомнил, что те из жителей ДНР и ЛНР, которые хотели отправиться в Россию, покинули Донбасс и получили в РФ содействие по вопросам трудоустройства и гражданства.

По словам телеведущего, Запад принимает «очередные пакеты санкций» при любом движении России в сторону Донбасса. Соловьев полагает, что в России должна быть другая экономика, «готовая к введению санкций совершенно иного уровня», чтобы осуществлять реальные шаги в сторону ДНР и ЛНР.

Напомним, что на Украине произошел государственный переворот в 2014 году. Жители юго-востока страны не согласились с его результатами и объявили о независимости, так появились ДНР и ЛНР. Киев в апреле 2014 года ввел на территорию республик войска — в стране началась кровопролитная гражданская война, которая не прекращается до сих пор.

Ранее Кедми призвал Москву покончить с морскими провокациями Киева.