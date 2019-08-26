Французы голосуют за возвращение России в G7

Биарриц, 26 августа. Французская газета Le Figaro открыла опрос своих читателей, чтобы выяснить их мнение: нужно ли вернуть в Россию в G7. Согласно предварительным результатам, более 80% опрошенных проголосовали за возвращение России.

На сайте Le Figaro опубликован опрос, в котором у читателей крупной газеты спрашивают «Надо ли вернуть Россию в «Большую семерку».

К 22.30 по московскому времени участие в опросе приняли 130 753 человека. Из них 81% считают, что Россия должна вернуться в G7, 19% выступили против.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США, передавала «Газета.ру». По его словам, возвращение России в «Большую восьмерку» пойдет на пользу обсуждению вопросов безопасности в мире. Глава Белого дома подчеркнул, что он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «Большой восьмерки» с участием России.

В понедельник по итогам саммита G7, который состоялся во французском городе Биарриц, глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости участия России в решении различных международных проблем. По словам главы японского правительства, Токио намерен продолжить дискуссию, которая направлена на возобновление диалога между G7 и Россией.

Днем ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп на саммите G7 поссорился с коллегами по «семерке», настаивая на возвращении России в клуб. Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен на следующую встречу «семерки». Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступили против этого предложения.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита констатировал, что между лидерами G7 не был достигнут консенсус относительно приглашения России на следующий саммит этой организации, передавал RT.