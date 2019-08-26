Трамп настаивает на возвращении России в G7 в связи с провалом расследования Мюллера

Москва, 26 августа. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин объяснил желание президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7 провалом «российского» расследования Роберта Мюллера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США.

Блохин, комментируя заявления Трампа в интервью НСН, обратил внимание на то, что главе Белого дома «свойственно отстаивать свою точку зрения, какой бы она ни была». Кроме того, американский президент «пытается реализовать отчасти то, что он обещал», а в своей предвыборной кампании он, в частности, говорил об улучшении отношений с Москвой.

«Но пресловутый доклад Мюллера спутал все карты, начались разговоры об импичменте и так далее. Так вот, когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободен в российском направлении. Перспектива импичмента теперь не так над ним висит. Он не полностью, конечно, свободен, но в значительной степени свободен на российском направлении», — пояснил эксперт.

Напомним, доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

В ходе расследования Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем компаниям из РФ по статье «сговор против США» и «мошенничество», не представив при этом ни единого аргумента в поддержку своей позиции. Российская компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. При этом прокуроров суд обязал представить «Конкорду» подробные обвинения по «российскому делу».

После провала расследования стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за ложные обвинения в адрес компании «Конкорд». Примечательно, что через несколько дней после появления информации об обращении компании в суд заместитель генпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку.

После провала своего «расследования» Мюллер, как и Барр, подал в отставку, а американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.