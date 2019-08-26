Российский дипломат рассказал о причине ракетных испытаний под Северодвинском

Вена, 26 августа. Случившаяся в Архангельской области 8 августа авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

На 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Карпов сообщил, что испытания, проводимые на военном полигоне 8 августа под Северодвинском, были связаны с разработкой оружия, которое российская сторона была вынуждена начать «в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны».

«Случившаяся ядерная авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ», — цитирует слова представителя РФ РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что никакой опасности жизни и здоровью населения в затронутом регионе в связи с инцидентом нет. Карпов добавил, что «ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет».

Напомним, на полигоне, расположенном в Архангельской области, 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, передавали «Известия». Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фонда после ЧП в Архангельской области нет. Глава государства уточнил, что в Архангельскую область направили экспертов, которые контролируют ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность», передавал RT.