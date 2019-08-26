Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Москва, 26 августа. На территории Идлибской зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Как сообщил генерал-майор, накануне боевики открывали огонь по населенным пунктам Эль-Харука провинции Хама, Мгарет Марза провинции Идлиб, Джубб-Эль-Мгара, Дахр-Абу-Асан, Кухбания, Кермель, Айн-Эль-Кантара, Сандран, Ардаш-Даг, Сараф провинции Латакия, Халаса, Маканис-Эд-Дувайри, Кафр-Хамра, Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо.