Российский космонавт назвал политизированным отказ Европы от ракет «Союз»

Москва, 26 августа. Российский космонавт Александр Лазуткин назвал политизированными планы Европейского космического агентства (ЕКА) отказаться от использования кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы ЕКА намерено отказаться от российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию. По словам представителей ЕКА, доставка европейских астронавтов на МКС будет осуществляться на американских кораблях.

Лазуткин напомнил, что в настоящее время космический корабль «Союз» остается единственным средством доставки астронавтов на МКС. По его словам, у NASA нет подобного корабля, однако американцы активно ведут его разработку.

Космонавт отметил, что американцы планируют создать самый грузоподъемный космический корабль, однако это не означает, что он сразу будет использоваться для отправки астронавтов в космос.

«С точки зрения надежности американцам нужно будет еще несколько лет доказывать, что у них есть хороший носитель, который не отказывает, у них есть система аварийного спасения, которая не отказывает. Во-первых, это ничего не отработано у них еще. Вот то, что они отрабатывали, у них уже были отрицательные результаты», — пояснил Лазуткин.

Российский космонавт напомнил, что система аварийного спасения на космических кораблях «Союз» хорошо зарекомендовала себя с лучшей стороны. К настоящему моменту было совершено более 500 запусков «Союза». При этом основная часть аварий пришлась на первые запуски.

«Система аварийного спасения дважды спасала экипаж, который улетел уже в космос, и один раз спасла экипаж, под которым ракета взорвалась прямо на старте. То есть система аварийного спасения прошла эту отработку и на практике показала, что она есть», — отметил космонавт.

Лазуткин также добавил, что планы Европейского космического агентства отказаться от использования кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС «попахивают политикой».