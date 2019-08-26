Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных доходов населения в 2020 году

Москва, 26 августа. Министерство экономического развития России ожидает роста реальных доходов населения на 1,5% в 2020 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных доходов населения в РФ в 2019 году с 1% до 0,1%. При этом ведомство ожидает, что в 2020 году рост реальных доходов населения составит 1,5%.К 2024 году этот показатель достигнет 2,4%. Орешкин также добавил, что в нынешнем году рост мировой экономики станет самым слабым, начиная с 2009 года.

«И вряд ли какого-то серьезного ускорения этого роста в ближайшие годы стоит ожидать. То есть мы ожидаем где-то от 2,5% до 3% в базовом сценарии без каких-то серьезных рисков, без эскалации серьезной торговых войн. При рисковом сценарии все может быть существенно хуже», — подчеркнул министр.

По словам Орешкина, нынешняя ситуация требует существенных структурных изменений в российской экономике для снижения издержек бизнеса, что позволит обеспечить предпринимателей доступным финансированием, а также повысить эффективность расходов федерального бюджета.