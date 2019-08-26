Орешкин оценил возможность рецессии в российской экономике

Москва, 26 августа. Минэкономразвития РФ в базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывает предпосылку о замедлении роста потребкредитования до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

В понедельник Орешкин в ходе совещания по экономическим вопросам представил обновленный прогноз ведомства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год. В совещании принимали участие президент РФ Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, а также помощник главы государства Андрей Белоусов и руководитель администрации президента Антон Вайно.

По словам Орешкина, в базовый сценарий прогноза, который предполагает стабильное развитие российской экономики, «закладывается предпосылка о замедлении темпов роста портфеля потребительских кредитов до приблизительно 20% год к году в текущем году и до приблизительно 4% год к году к концу 2020 года», передает РИА Новости.

По оценке МЭР, резкие изменения могут произойти в 2021 году, когда отрицательный вклад долговой нагрузки домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% год к году.

То есть «расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% год к году в реальном выражении».

«При этом экономика войдет в рецессию. В таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%», — отметил Орешкин, добавив, что вероятность реализации стрессового сценария с рецессией в 2021 году не является высокой.

Ранее в понедельник Путин заявил, что уровень инфляции в России приближается к целевому ориентиру. Глава государства отметил положительные темпы экономического роста, напомнив, что по итогам шести месяцев 2019 года ВВП РФ увеличился на 0,7%, а рост промышленности достиг 2,6%. Кроме того, в первом полугодии на 2% ускорился рост в обрабатывающих отраслях.

Президент выразил обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов граждан, призвав сделать экономический рост более устойчивым и динамичным. Путин заявил о необходимости предпринять конкретные шаги для повышения реальных доходов населения.