Сирия, 26 августа. Боевики сбили в Хаме разведывательный беспилотник. Сирийская армия стягивает свои силы в Латакию для повторного штурма Кабаны. В Ракке прогремело три взрыва - курды подозревают в организации подрывов ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрытиям боевиков в районах скопления боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли расположения радикалов в ответ на нападение на мирное поселение в Хаме, в Латакии потеряли танк.

«Исламское государство1»: подозревается в установке двух бомб у штаб-квартиры SDF в Ракке и в городе Эс-Саура.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли жилые дома поселка Ар-Расыф на севере Хамы и мирный поселок в Латакии.

Курды: потеряли несколько человек в результате трех взрывов в Ракке, взяли на себя ответственность за нападения на турецкую армию на севере Алеппо, провели в Дейр-эз-Зоре серию рейдов, в ходе которых задержали как минимум десять человек.

«Сирийская свободная армия» (ССА): на севере Алеппо провели широкомасштабный рейд по поиску боевиков ИГИЛ1, дезертиров, курдских радикалов и их сообщников, арестовав в общей сумме 40 человек.

«Ахрар аш-Шам»: обстреляли на севере Алеппо поселок из гранатомета.

Международная коалиция: направила американский самолет радиоэлектронной разведки к побережью Сирии и Ливана.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): атаковали укрытия сирийской армии в Хаме, обстреляв их из пулеметов.

Провинция Латакия

Утром боевики «Тахрир аш-Шам» сообщили о повреждении танка Сирийской арабской армии (САА) на севере Латакии, как передал портал Jisr TV. Сведений о пострадавших среди военнослужащих не поступало.

САА предприняли еще одну попытку взять штурмом город Кабана, занятый боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Штурм, к сожалению, успеха не возымел – сирийская армия отступила к прежним позициям. Но по данным портала Al Manar, за прошедшие сутки у Кабаны ликвидировали 19 боевиков. По информации Twitter-канала Nadie Harbien, сирийская армия перебросила конвой танков на север Латакии, в рамках подготовки новой попытки штурма.

Утром американский самолет Boeing RC-135U совершил полет над восточным средиземноморским побережьем, включая территории Ливана и Сирии, в частности побережья Латакии, как передал twitter-канал Intel Sky. Данная модель самолета предназначена для сбора технических данных о радиолокационных системах противника и системах противовоздушной обороны.

Днем обстреляли из гранатометов деревню Сильнафа, сообщил новостной источник в Twitter, Rana Alasad. Обстрел нанес только незначительный материальный ущерб. ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям джихадистов с воздуха.

Провинция Алеппо

Боевики «Ахрар аш-Шам» утром обстреляли из гранатометов поселок Шерава на севере Алеппо, где были сосредоточены силы курдских боевиков «Освободительных сил Африна», как передает источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Курдские боевики в ответ выпустили четыре минометных снаряда в пункт турецкой армии в городе Азаз, о чем сообщил новостной портал Halab Today TV.

Новостной Twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявление курдских радикалов «Освободительных сил Африна», которые взяли на себя ответственность за нападения на турецких военных в районе деревень Малид и Мареа, где было убито трое солдат и еще двое получили ранения.

«Сирийская свободная армия» (ССА) начала рейд на севере Алеппо в районах турецкой оккупации «Щит Евфрата», как передал Twitter-канал Radio Al Kul. Боевики разыскивают «агентов YPG», террористов «Исламского государства», торговцев наркотиками и разыскиваемых турецкой военной полицией преступников и дезертиров. Утром «военная полиция» ССА совершила налет на штаб-квартиру SDF в городе Джараблус.

Провинция Дейр-эз-Зор

.В Дейр-эз-Зоре в городе Ат-Таяна курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд, в ходе которого были задержаны шесть человек, подозреваемых в связи с радикалами «Исламского государства», как сообщает курдский новостной twitter-канал Rojava Network. В поселке Ас-Сабха еще четыре человека были арестованы по тем же подозрениям.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии утром совершили вылет в окрестностях городов Кафр-Набаль, Маарет-Хурма и Кафр-Увейд, в предместьях которого расположены опорные пункты джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам», как передает источник в сети Twitter (@MGhorab3). С боевых самолетов сброшены бомбы на штаб террористов у деревни Эбдита и высоты Аз-Завия. Самолеты ВКС РФ ударили террористам у поселка Кансафра и города Кафр-Саджна.

Сирийская армия на земле обстреливает из артиллерии укрытия радикалов на юге провинции в районе поселка Хиш, о чем сообщает портал Step News.

Информагентство Halab Today передает, что делегация из высокопоставленных турецких военнослужащих посетила расположения турецкой армии в районе города Маар-Хатат.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») заявил об обстреле позиций САА и союзных сил позиций на холме Ан-Нимр вблизи Хан-Шейхуна, как передает новостной портал Step News Agency. Информации о потерях в рядах сирийской армии не поступало. Также группировка заявляет, что ее боевики сумели сбить российский разведывательный беспилотник над высотами горы Шахшабу.

Провинция Ракка

Агентство Step News Agency сообщает, что за последние дни ряд боевиков SDF дезертировали. Днем курды потеряли связь с группой из пятерых боевиков - их брошенное оружие обнаружили в штабе деревни Хнейз, после чего в поселке и городе Тель-ас-Саман провели рейд. Еще семь боевиков дезертировали на прошлой неделе, а трое скрылись в Хасаке, сбежав через границу в Турцию. Напряженная обстановка, сложившаяся к востоку от Евфрата на всей территории, подконтрольной SDF, не лучшим образом сказывается на моральном духе курдов.

Как сообщает новостной портал Baladi News, два взрыва прогремели в районе Талай в центре города Ракка. Бомбы были установлены рядом с тренировочным лагерем SDF. Взрыв убил трех бойцов SDF, несколько получили ранения. Источник также сообщил, что был подорван контрольно-пропускной пункт в поселка Абу-Хашаб – неизвестный подбросил курдским бойцам ручную гранату. Один боевик умер, второй был ранен.

Вечером в городе Эс-Саура в западном районе была подорвана самодельная бомба, установленная в автомобиле, как передает портал Baladi News. Репортер портала сообщает, что взрыв произошел в палестинском районе города. Сообщается, что помимо двух бойцов SDF пострадало еще три мирных жителя, включая женщину. Двое скончались - один из них ребенок. В установке бомбы снова подозревают ИГИЛ.

Провинция Хама

Сотрудники военной полиция Вооруженных сил России развернули свои силы в 600 метрах от турецкого наблюдательного пункта Мурек в северной части провинции Хама. Турецкие военнослужащие по-прежнему остаются у своего наблюдательного пункта после заявления официальной Анкары о том, что Турция не намерена переносить свои наблюдательные пункты и отзывать оттуда солдат, даже несмотря на просьбы сирийского правительства. Российская военная полиция была направлена в Мурек, чтобы ослабить любую возможную напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами. Российские войска провели разведку в районе пункта, включая участок международного шоссе Алеппо – Дамаск.

Новостное агентство Al Masirah передало сообщение о том, что вечером боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли ракетными снарядами деревню Ар-Расыф. Одна жительница была убита и другая получила ранениям. По сообщению сирийского информационного агентства SANA группировка боевиков ударила по домам граждан, и несколько из них были разрушены. Корреспондент сообщил, что подразделения сирийской армии немедленно отреагировали ракетными ударами по источнику обстрелов.

«Фронт национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») объявил, что нанес сирийской армии удар у поселка Каракат. Укрепления САА были обстреляны с применением крупнокалиберных пулеметов, как передает новостной портал Baladi News.

Подразделения подразделения САА проводят в освобожденных от джихадистов городах Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек работы по разминированию. По данным портала Anna News, сирийские военные в ходе работ обнаружили в Аль-Латамине подземную тюрьму боевиков группировки «Джейш аль-Изза».

1 Организация запрещена на территории РФ.