Российский цирк отмечает 100-летний юбилей. ФАН-ТВ

Отечественный государственный цирк отмечает свое 100-летие. 26 августа 1919 года, был подписан Декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», благодаря которому цирки в России стали государственными.

100 лет назад цирк начал активное развитие. А в 1927 году в Москве было создано первое цирковое образование — было открыто Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

«Мы отмечаем достаточно большой и успешный путь, который за это столетие пройден. Было сделано огромное количество уникальных номеров — это и медвежий цирк, и потрясающая клоунада. И надо сказать, что цирк вошел в души и кровь, можно сказать, и советских, а потом и российских сограждан, постоянно будоража различного рода эмоции»,— отметил Павел Степанов заместитель министра культуры РФ.

В столице прошла пресс-конференция, на которой рассказали о создании цирковой мультимедийной выставки. Она начнет работу в Москве в ноябре месяце и будет называться «Цирк зажигает огни», а ее второе название — это строчка из песни, которую когда-то пел Юрий Никулин: «Спасибо цирк, за красоту твоей души». Идея выставки родилась у Александра Олешко, который, кстати, закончил цирковое училище с красным дипломом. У артиста накопилось слишком много цирковых вещей с огромной историей, и он решил, что это нужно показать всем.

«Вот мой портфель из первого класса, это мой настоящий портфель с Олегом Поповым, а это вот мой первый клоунский нос, который я сделал из темничного шарика. И когда я стал раскапывать все эти артефакты, и когда я понял, что за всю жизнь я собрал, накопил, выкупил у тех, кто собирался это вывезти за рубеж в огромном количестве, около 5 000 советских цирковых плакатов, начиная с довоенного времени, я вышел с инициативой к Музею современной истории России», — говорит Александр Олешко заслуженный артист РФ.

В честь 100-летия отечественного госцирка в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре состоится праздничное представление. 16 сентября на манеж выйдут легенды советского и российского цирка, народные артисты и ветераны цирка.