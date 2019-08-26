Пригожин объяснил популярность Земфиры

Москва, 26 августа. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил неугасающую популярность певицы Земфиры ее абсолютной искренностью в творчестве.

В понедельник свой 43-й день рождения отмечает российская певица Земфира Рамазанова. Поклонники уже по традиции публикуют в соцсетях поздравления, сопровождая их хештегом #естьтакойдень26августа.

Пригожин в интервью «ПолитРоссии» выразил мнение, что популярность Земфиры в какой-то мере можно объяснить «дефицитом ее присутствия в эфирах». При этом он оговаривает, что все, что было сделано певицей, «было сделано очень талантливо и от души».

«Людей обмануть невозможно — они все понимают. И до тех пор, пока ты относишься к слушателям с музыкальной точки зрения искренне, они будут это крайне остро чувствовать. И Земфира, безусловно, сумела не поддаваться каким-то эмоциональным желаниям быть все время на виду, в эфире, на экране», — объясняет продюсер.

По мнению Пригожина, «Земфира, безусловно, является индивидуальной творческой единицей». Артистка смогла завоевать абсолютное уважение коллег, поскольку «не участвует ни в каких историях или сплетнях».

В конце 1990-х Земфира собрала группу, заинтересовала своей музыкой продюсера группы «Мумий Тролль» Леонида Бурлакова и осенью 1998 года при помощи музыкантов «Мумий Тролля» записала первый альбом «Земфира». Сейчас у певицы шесть студийных альбомов, последний из которых вышел в свет в 2013 году, передает «Газета.ру».

Земфира редко общается с прессой, ведет закрытый от общественности образ жизни. Ранее СМИ сообщали, что безумный фанат разбил автомобиль певицы. Позднее Земфира подтвердила, что нападение на ее автомобиль было не первой попыткой некого Олега из Подмосковья вступить с ней в контакт. На этот раз мужчина разбил машину певицы и даже не пытался скрыться с места преступления.