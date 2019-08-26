Российский бизнесмен показал журналистам одну из самых дорогих яхт в мире

Москва, 26 августа. Гигантская парусная яхта «Черная Жемчужина», принадлежащая россиянину Олегу Бурлакову, может стать прототипом для производства судов подобного типа в России.

Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов стал первым журналистом, которому удалось побывать на борту самой крупной парусной яхты в мире. Приблизительная стоимость судна составляет 18 миллиардов рублей. По словам Бурлакова, в настоящее время он ведет переговоры с представителями Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) о производстве судов подобного типа в России.

«На фоне морских исполинов эта яхта выглядит не очень презентабельно. Однако именно это судно — новое слово в судостроении. До сих пор на ее борту не было ни одного журналиста. Съемочная группа МИЦ «Известия» первая из журналистов ступила на борт «Черной жемчужины», — рассказал Акимов.

Бурлаков является одним из самых загадочных российских предпринимателей. Бизнесмену 70 лет. До развала СССР он занимался секретными военными проектами в области ядерной физики. После перестройки Бурлаков начал заниматься бизнесом. Журнал Forbes оценивает состояние Бурлакова в 650 миллионов долларов. Российский бизнесмен почти не дает интервью, а фотографии с его изображением невозможно найти в Интернете.

«Я считаю, что публичность — это инструмент. Я не политик и не артист, чтобы пользоваться этим. Я берегу свою приватность, а публичность мне не нужна», — сказал Бурлаков.

По словам бизнесмена, «Черная Жемчужина» является единственной в мире яхтой, которая аккумулирует энергию солнца и ветра, используя ее для движения в штиль. Конструкция яхты позволяет минимизировать сопротивление воздуха и воды при движении. При этом в ветреную погоду сила набегающей воды крутит винты, которые генерируют электроэнергию. Яхта оснащена складными мачтами, что позволяет судну проходить под мостами.

Бурлаков отметил, что в настоящее время он ведет переговоры с представителями ОСК по вопросу постройки подобных яхт в России. Бизнемен уверен, что успешная реализация данной инициативы позволит перехватить первенство в постройке судов нового поколения.