Сирия, 26 августа. Боевики обстреливают сирийскую армию в Хаме. В Ракке при взрыве пострадало семь человек. В Идлибе ВВС Сирии сбросили бомбы на укрытия джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям радикалов в южном районе Идлиба близ деревни Абдин.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме проводят разминирование в районах, освобожденных от боевиков, также обмениваются ударами с радикалами.

«Исламское государство1»: подозреваются в установке бомбы в автомобиле в Ракке.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): атаковали укрытия сирийской армии в Хаме, обстреляв их из пулеметов.

Курды: расследуют детали подрыва автомобильной бомбы в Ракке, во время которого потеряли двух боевиков, в Алеппо обмениваются ударами с протурецкими формированиями и взяли на себя ответственность за предыдущие нападения.

ВС Турции: потеряли на севере несколько военнослужащих в ходе столкновений с отрядами YPG.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются столкновения между протурецкими боевиками и действующими в Алеппо группами курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). В ответ на обстрел своих позиций у деревни Шерава сегодня днем, курдские боевики, которые скрываются в районе авиабазы «Менаг» выпустили четыре минометных снаряда вблизи больницы города Азаз в сторону пункта турецкой армии, о чем сообщил новостной портал Halab Today TV. Данные о потерях турков пока не поступали.

Новостной Twitter-канал Afrin Activist опубликовал заявление курдских радикалов «Освободительных сил Африна», которые взяли на себя ответственность за нападения на турецких военных в районе деревень Малид и Мареа, где было убито трое солдат и еще двое получили ранения.

Провинция Идлиб

В Идлибе в южных районах ВВС Сирии продолжили свою работу. В предместьях города Абдин с самолетов на укрепления джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» были сброшены бомбы. Сведения о пострадавших в результате авиаудара террористах и потерях в боевой технике пока уточняются.

Провинция Ракка

В городе Эс-Саура в западном районе была подорвана самодельная бомба, установленная в автомобиле, как передает портал Baladi News. Репортер портала сообщает, что взрыв произошел в палестинском районе города. Сообщается, что помимо двух бойцов SDF пострадало еще три мирных жителя, включая женщину. Двое скончались - один из них ребенок. Бойцы «Демократических сил Сирии» установили охранный кордон в этом районе, пожарная команда потушила огонь на месте происшествия. Ранее сообщалось о двух взрывах в столице провинции – две бомбы в городе Ракка были подорваны у тренировочного центра SDF . Несколько курдов скончались на месте, пять были ранены. По данным источника, провинция находится в настоящий момент в состоянии хаоса из-за халатности курдов и того, что они охотней преследуют с насильными вербовками в отряды местную молодежь, чем проводит зачистки; в то время, как «спящие ячейки» ИГИЛ1 совершают ежедневные вылазки в зонах их оккупации, организуя подрывы и нападения.

Провинция Хама

«Фронт национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») объявил, что нанес сирийской армии удар у поселка Каракат. По сообщению самим боевиков, подразделения сирийской армии и их укрепления были обстреляны с применением крупнокалиберных пулеметов, как передает новостной портал Baladi News. Однако, сведений от официальных СМИ о потерях сирийской армии в результате обстрела не поступало.

Российские войска в сопровождении бронетехники развернутые возле девятого турецкого наблюдательного пункта в Муреке провели разведку возле поста турецкой армии и на участке международного шоссе Алеппо - Дамаск, которая проходит рядом. Подразделения российских отрядов отделяет 600 метров от главного входа к пункту, как сообщает портал Halab Today.

В настоящее время инженерные подразделения САА проводят в освобожденных от джихадистов городах Аль-Латамина, Кафр-Зета и Мурек работы по разминированию. По данным портала Anna News, сирийские военные в ходе работ обнаружили в Аль-Латамине подземную тюрьму боевиков группировки «Джейш аль-Изза».

1 Организация запрещена на территории РФ.