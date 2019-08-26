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В Петербурге наградили лучших педагогов. ФАН-ТВ

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Сегодня в Большом концертном зале «Октябрьский» прошел ежегодный городской педагогический совет «Петербургская школа: опережая время».

Учителя истории и французского, математики и литературы — сегодня в зале БКЗ собралось около четырех тысяч человек. Педагоги выступили с докладами, поделились своим опытом. Директора школ, победители конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», а также учителя, которые внедряют инновационные программы в процесс обучения, получили заслуженные награды в торжественной обстановке.

Ежегодный совет проводится в преддверии нового учебного года. Учителей поприветствовал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, в этом году в Петербурге построили девять новых школ, они соответствуют современным стандартам, больше 80 учебных заведений отремонтировали.

«Я с удовольствием приветствую молодых учителей, которые пришли в школу. Их стремление, их желания украсить, их идеи — это очень важно для развития нашей школы. Но особая благодарность, конечно, учителям старой, нашей петербургской, ленинградской школы, их опыт, их методики — это то, что двигает нашу школу», — сказал Александр Беглов.

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