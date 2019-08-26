Минтранс запустит более 170 бесплатных автобусов до МАКС-2019

Москва, 26 августа. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры России Анна Кротова рассказала о подготовке столицы и Подмосковья к Международному авиационно-космическому салону (МАКС).

МАКС-2019 пройдет в округе Жуковский с 27 августа по 1 сентября. Первые два дня будут посвящены бизнесу, в остальные даты выставку смогут посетить все желающие. Ожидается порядка 500 тысяч человек.

Для комфорта гостей МАКС-2019 Минтранс отремонтировал дороги и составил план логистики посетителей салона. Так, к концу августа были реконструированы 14 муниципальных и 10 региональных трасс. Кроме того, были укреплены обочины, сделана разметка и выкошена трава.

«Сейчас дороги выглядят шикарно», — признается Кротова.

Для желающих приехать на МАКС-2019 на личном автомобиле обустроено 19,5 тысячи мест для паковки. Остальные гости смогут добраться до места назначения на поезде или автобусе.

В дни проведения выставки количество поездов, следующих в округ Жуковский, увеличено с 86 до 152.

«Остановки будут каждые 5–12 минут, — приводит ее слова телеканал «360». — Даже четыре экспресса, которые раньше следовали прямиком до Рязани, будут останавливаться в Жуковском».

Кроме того, с 8 до 20 часов будут ходить бесплатные автобусы до автосалона. Предполагается, что интервал их движения составит не более 15 минут. Их легко будет узнать по фирменной табличке МАКС-2019. Всего будет выведено на дороги 174 автобуса.