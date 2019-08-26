Космонавт рассказал о сверхнадежности «Союзов», от которых неожиданно отказались европейцы

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко считает, что российские космические корабли «Союз» максимально надежны и дают практически стопроцентную гарантию безопасности полета. Так Борисенко прокомментировал неожиданную информацию о том, что Европейское космическое агентство планирует полностью отказаться от российских «Союзов» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) в дальнейшем планирует доставлять своих астронавтов на МКС с помощью американских пилотируемых кораблей, а не российских «Союзов». Об этом заявил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

По его словам, доставка итальянского астронавта Луки Пармитано на МКС на «Союз МС-13» стала последним использованием для этих целей российского пилотируемого корабля.

Федеральное агентство новостей попросило летчика-космонавта Андрея Борисенко попытаться оценить возможные положительные и отрицательные последствия решения ЕАК для российской космической отрасли.

«Этот вопрос нужно адресовать специалистам Российского космического агентства (Роскосмоса), которые смогут оценить последствия такого решения — как положительные, так и отрицательные», — ответил Борисенко.

На вопрос, как он, сам летавший в космос на «Союзах», оценивает неожиданный отказ европейцев от этих кораблей, космонавт ответил так:

«Вы хотите, чтобы я, образно говоря, влез в шкуру наших зарубежных коллег? Но это неблагодарное дело: каждый представитель, каждое агентство принимает решения, исходя из своего понимания всех вопросов».

Однако, если оценивать российские корабли с точки зрения надежности, по словам Борисенко, «Союзы» по этому параметру практически безупречны.

«Со своей стороны, как человек, который выполнил два космических полета на кораблях «Союз», могу сказать: считаю корабль «Союз» крайне надежной машиной, которая практически дает стопроцентную гарантию [успешности полета], естественно, насколько вообще может быть стопроцентной гарантия при выполнении любого космического полета. Точнее, насколько это в принципе возможно в техническом плане», — подчеркнул летчик-космонавт.

Напомним, с 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские «Союзы», которые доставляют туда российских космонавтов, а также американских и европейских астронавтов. В настоящее время американские компании SpaceX и Boeing разрабатывают собственные космические корабли для пилотируемых полетов, однако эти проекты еще далеки до осуществления.

Андрей Борисенко летал на МКС на «Союзах» дважды: в 2011 на корабле «Союз» ТМА-21 и в 2016 году на «Союз» МС-02.