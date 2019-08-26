Более 200 млн рублей выделят на инициативный бюджет Петербурга. ФАН-ТВ

Петербуржцы сами будут формировать бюджет города. Об этом рассказали в Смольном на рабочем совещании с членами правительства, которое провел врио губернатора Александр Беглов.

Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал о проектах инициативного бюджетирования, которые планируется осуществить в 2019-2021 годах. Такую практику уже давно успешно применяют в Европе. Проект будет содержать четыре ключевых направления: совершенствование существующего проекта «Твой бюджет», запуск «Твой бюджет» в школах, запуск соучаствующего проектирования и создание механизма софинансирования за счет городского бюджета.

Проект «Твой бюджет» реализуется с 2016 года, за это время в нем поучаствовали более 15 тысяч петербуржцев и было реализовано 23 инициативы, еще 24 находятся в стадии реализации. По мнению Алексея Корабельникова бюджетирование проекта необходимо увеличить до 100 млн рублей. Процедуру голосования планируют сделать более прозрачной на портале госуслуг. А к участию в проекте «Твой бюджет» в школах будут привлечены старшеклассники.

«Сегодня многие страны мира ищут инструменты повышения качества взаимодействия с жителями. Одним из таких инструментов является инициативное бюджетирование или вовлечение в процесс составления бюджета. Проект «Твой бюджет» в школах направлен на масштабирование практики инициативного бюджетирования за счет вовлечения школьников в процесс принятия бюджетных решений. Запуск пилотного проекта в Санкт-Петербурге запланирован на сентябрь 2019 года в 28 школах Центрального района Петербурга. Проекты могут быть самые разные: от спортивных объектов до школьного радио или студии звукозаписи. В рамках пилотного цикла предполагается провести отбор десяти проектов на общую сумму 30 млн рублей», — говорит Алексей Корабельников, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Третьим проектом станет соучаствующее проектирование. Главная задача — развитие территории района после изучения общественного мнения жителей. На софинансирование в 2020 году предлагают выделить 50 млн рублей из городского бюджета. Также будет оказана помощь муниципальным образованиям в виде субсидий на конкурсной основе.

Александр Беглов отметил, что необходимо всегда советоваться с гражданами прежде, чем принимать какие-либо решения, связанные с бюджетом. Важно сделать процесс максимально доступным, чтобы в Интернете люди могли увидеть, что именно планируется в их доме и в их дворе. А для этого необходимо сделать хороший поисковик на сайте.

«Хороший проект «Твой бюджет» в школах. Это новый проект, необычный проект, потому что детишки сами лучше знают. У нас иногда замыливается глаз, что нужно в школе сделать, они подскажут, что нужно еще. Конечно неплохо мы поработи, что касается проекта «Мой район» и «Твой бюджет», 400 тысяч получили заявок, это хороший результат, но этого мало. Надо, чтобы как можно больше жителей нашего города участвовали и в родном районе в программе «Твой бюджет». Формируем бюджет по предложениям горожан», — говорит Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Также на совещании обсудили проекты межевания территорий, проектирование и строительство объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. Так уже в эту субботу будет заложен первый камень спортивного объекта, который осуществляет «Газпром» в поселке Металлострой.