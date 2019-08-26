Макрон рассказал, в каком качестве могут пригласить Россию на следующий саммит G7

Биарриц, 26 августа. Россию могут пригласить на саммит G7 в Вашингтоне в 2020 году в качестве гостя, однако речи о восстановлении формата «Большой восьмерки» пока не идет. Соответствующее заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

Он подчеркнул, что страны — участницы клуба «Большой семерки» обсуждали тему возвращения РФ в G7, однако «недавние дискуссии не позволили добиться консенсуса относительно приглашения России возвратиться к столу переговоров».

«Это было хорошее предложение, однако, как вы знаете, правило «семерки» гласит, что по обсуждаемым вопросам должно быть достигнуто общее согласие, тем более по такому вопросу, как приглашение нового члена организации», — объяснил Макрон.

Президент Франции напомнил, что приглашать на встречу может страна — председатель, а переход к формату «Большой восьмерки» должен основываться на общем единогласном решении. По мнению Макрона, в связи с инцидентом в Солсбери и украинским кризисом, «было бы несвоевременным возвращаться к формату восьми».

«Эти дискуссии будут продолжены», — резюмировал Макрон.

Ранее американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сказал, что Россия примет приглашение вернуться в G7, однако сама проситься в клуб «Большой семерки» не будет.