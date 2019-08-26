Россия разместит в Анголе наземные станции системы ГЛОНАСС

Москва, 26 августа. Роскосмос разместит наземные станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в Анголе. Об этом говорится в проекте соглашения между РФ и Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства.

В рамках соглашения на территории Анголы будут размещены радиотехнические измерительные станции ГЛОНАСС.

«Соглашение призвано придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и республики Ангола в таких перспективных областях, как спутниковая навигация», — говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что к настоящему моменту 11 станций ГЛОНАСС размещаются за пределами России. Три станции расположены в Бразилии, еще три в Антарктиде, а также по одной в ЮАР, Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении. В 2018 году Роскосмос провел переговоры о размещении российских станций ГЛОНАСС на Кубе, Фиджи, в Мексике, Вьетнаме, Индонезии, Южной Корее и Иране.