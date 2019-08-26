Казачьи кибердружины помогут сделать Интернет безопасным для детей. ФАН-ТВ

Всероссийский форум «Молодежный казачий круг» прошел в Москве, где было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности в сети.

Безопасный Интернет для детей — главный вопрос на повестке IV Всероссийского форума «Молодежный казачий круг». На встрече говорили о том, что сегодня в виртуальном пространстве подростков активно привлекают в различные группы, где пропагандируют экстремизм, нацизм и насилие. Сегодня в такие сообщества вовлечено около 6 миллионов человек в возрасте от 14 до 23 лет.

«Мы выявили ряд организаторов движения, это конкретные люди, некоторые из них связаны с Украиной, и они, к сожалению, администраторы этих групп, или те, кто занимается СММ, занимаются продвижением сразу нескольких таких сообществ. Мы столкнулись с тем, вы все сейчас были свидетелями протестных акций в Москве, и мы столкнулись с тем, что ряд людей, ряд ребят вышли на эти акции, потому что им были даны указания через эти группы», — говорит Екатерина Мизулина, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Форум прошел уже в четвертый раз. Его организаторы — Ассоциация «Объединенный центр казачьего образования» и Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Участие в форуме также приняли делегация Лиги безопасного Интернета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, а также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«В этом году мы уже активно на законодательном уровне готовим законопроект, совместно с Советом Федерации существует рабочие группы в Совете Федерации, закон об информационных посредниках, о тех самых информационных площадках, на которых эта информация размещается. Мы предлагаем следующую ситуацию, это глобально поменяет всю систему, и просим этого также Роскомнадзор. Мы предлагаем, чтоб сама площадка занималась удалением этой информации, самоцензура сама себя очищала», — рассказывает Елена Мильская, председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Во время форума было подписано трехстороннее соглашение между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, Московским государственным университетом технологи и управления им. Разумовского и Ассоциацией «Союз казачьей молодежи». Казаки будут помогать мониторить интернет-пространство, выявлять опасные пропагандистские группы.

«Сейчас создается всероссийское казачье общество, принят соответствующий федеральный закон. Очень важно, чтобы казачья молодежь была едина, объединена гражданским подходом к сохранению Родины, к защите Родине», — считает Валентина Иванова, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

Казачьи кибердружины также будут и дальше проводить специальные уроки в школах и летних лагерях. Проекты масштабные. Их главная цель — сделать виртуальный мир безопаснее.