«Уотфорд» хочет от «Динамо» 8 млн евро за нападающего

Москва, 26 августа. Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука близок к переходу в «Динамо». По информации Федерального агентства новостей, стороны обсуждают детали сделки.

По словам источника, английский клуб хочет подучить за 30-летнего итальянца 8 млн евро. Российский клуб готов предложить за игрока 7 млн, а самому игроку предлагает трехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро. Отмечается, что игрок уже дал принципиальное согласие на переход.

Окака Чука перешел в «Уотфорд» из «Андерлехта» летом 2016 года за 6 млн евро. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Удинезе», за который провел 16 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. В составе англичан он провел 39 матчей и отметился пятью мячами и одной результативной передачей. В активе футболиста четыре матча за сборную Италии и один забитый гол.