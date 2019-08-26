Симферополь, 26 августа. Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» впервые прошел в Крыму с 20 по 26 августа. Мероприятие посетили 92 тысячи человек, что в несколько раз превысило ожидания, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, огромный интерес к фестивалю – это прежде всего ответственность для организаторов и дирекции. Изначально ожидалось, что за три дня фестиваль посетят до 25 тысяч человек, не считая 4,5 тысячb резидентов фестиваля. Однако такое большое число гостей говорит об интересе к мероприятию.

В этом году в рамках форума «Таврида» пройдут 16 смен — с мая по октябрь. Однако уже в следующем году количество смен планируется увеличить.

«Ребята в течение всех смен форума создают множество творческих проектов, и появилась идея: почему бы не заканчивать летний период форума фестивалем, на котором участники смогут показать плоды своего творчества зрителям и друг другу?» — добавил Кириенко.

Он отметил, что фестиваль собрал ребят из разных творческих профессий: музыканты, танцоры, художники, архитекторы, фотографы, актеры, кинематографисты, видеоблогеры, граффитисты и Street art-художников. Именно на стыке направлений рождаются самые интересные проекты, добавил Кириенко.

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал, что ранее форум проходил на северо-западе Крыма, а в этом году «Таврида» переехала в бухту Капсель. Однако инфраструктуры в бухте не было совсем, а главной проблемой стало отсутствие воды.

«Спасибо министерству обороны, их силами в кратчайшие сроки был проложен специальный военный трубопровод, чтобы обеспечить площадку водой. Понемногу начинается озеленение. Мы думаем, что это поможет убрать пыль. Пока бессмысленно сажать деревья, они погибнут в жару, а с октября мы планируем этим заняться», — добавил Кириенко.

Кириенко выразил уверенность, что фестиваль «Таврида — АРТ» рано или поздно станет международным. При этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что «тащить» на фестиваль никого не надо, он и сам станет мировым.

Ранее стало известно, что 130 победителей фестиваля «Таврида — АРТ» получили почти 87 миллионов рублей на реализацию своих творческих проектов. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусства со всей России.