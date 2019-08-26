Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в России могут встретить коллекторы. ФАН-ТВ

Актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по приезду в Россию встретят коллекторы. Голливудские звезды прибудут в нашу страну на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Знаменитости снялись в фильме, который финансировала компания, проходящая сейчас процедуру банкротства. Как утверждают истцы, гонорары звездам были выплачены из средств, полученных преступным путем. Теперь коллекторы вынуждены взыскать с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216 миллионов рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. Однако остается надежда на заключение мирового соглашения.

Ранее СМИ сообщали, что продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные «Русской фильм группой» на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино. На вопрос корреспондента ФАН о реальных перспективах иска ответил председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, юрист Максим Доценко:

«Позиция господина Петрухина известна и понятна. Как уже неоднократно говорилось, в данном случае цель иска — это не взыскание денег. Цель иска — это коммуникация. И доведение информации о совершении определенных действий до определенных адресатов. И это та перспектива, которая абсолютно понятна, реальна и достижима. А то, как оно будет рассмотрено по существу, в данном случае не столь принципиально. Принципиально то, как оно повлияет на развитие договоренностей», — рассказал Максим Доценко.

Юрист также добавил, что иск уже направлен в Московский Арбитражный суд.