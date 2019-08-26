Премьер-министр Японии заявил о необходимости возобновления диалога G7 с Россией

Биарриц, 26 августа. Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости участия России в решении различных международных проблем. Об этом премьер-министр Японии заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7, который состоялся во французском городе Биарриц.

По словам главы японского правительства, Токио намерен продолжить дискуссию, которая направлена на возобновление диалога между G7 и Россией.

«Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьезный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России», — отметил Абэ.

Премьер-министр также добавил, что на следующей неделе он совершит визит во Владивосток, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также примет участие в Восточном экономическом форуме.

«Я хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией», — подчеркнул Абэ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США. По его словам, возвращение России в «Большую восьмерку» пойдет на пользу обсуждению вопросов безопасности в мире. Глава Белого дома подчеркнул, что он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «Большой восьмерки» с участием России.