Путин наградил орденами Грачевского и Машкова

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский удостаивается ордена Дружбы, а актер и режиссер Владимир Машков — ордена Почета. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Машков и Грачевский были награждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Худруку «Ералаша» был присвоен орден Дружбы, а звезде «Движения вверх» — орден Почета.

Орден Дружбы также был присвоен исполняющей обязанности ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галине Маяровской и актрисе Ирина Купченко. Художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин был награжден государства орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой же госнаграды удостоились зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, пишет «Газета Кемерова».

Документ также присвоил звание «Заслуженный артист РФ» некоторым деятелям культуры, среди которых актер театра «Квартет И» Камиль Ларин.

Ранее стало известно, что Путин наградил заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.