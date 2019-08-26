Историк объяснил, как «сохранить» мужчин в России

Москва, 26 августа. Причиной численного перевеса женщин над мужчинами является образ жизни большинства населения. Об этом рассказал историк, специалист по исторической демографии Александр Макушин.

В интервью «МИР 24» он сообщил, что в РФ мальчиков рождается значительно больше, чем девочек, и перевес населения в мужскую сторону наблюдается примерно до 30 лет. Отметим, согласно данным Росстата, к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

«Причины кроются в склонности мужчин к риску, в отсутствии привычки следить за своим здоровьем и, конечно, в неумеренном потреблении алкоголя. Все это создает повышенную смертность среди мужского населения», — объяснил Макушин.

Он заметил, что изменить ситуацию в России и «сохранить» мужчина могла бы пропаганда здорового образа жизни. По словам историка, важно проводить реальную работу в организациях и фирмах, направленную на медицинскую профилактику и организацию медицинских осмотров. Создание городской среды, где в свободном доступе находятся спортивные объекты, также дало бы положительный эффект.

По информации Росстата, численный перевес женщин над представителями сильного пола будет наблюдаться во всех российских регионах в 2036 году. В первую очередь, речь идет о Калининградской, Ленинградской, Сахалинской, Тюменской областях. Также в список войдут Севастополь, республика Мордовия и Камчатский край.

Отметим, женщин будет больше, чем мужчин в долгосрочной перспективе во всех регионах России, кроме Чукотки. Там на тысячу мужчин в 2019 году приходится 956 женщин. К 2036 году разрыв увеличится до 813 женщин на тысячу мужчин.