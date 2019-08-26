Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Пожар вспыхнул в Богородице-Рождественском монастыре в Москве

31
0 Оставить комментарий

 

Пожар вспыхнул в Богородице-Рождественском монастыре в Москве

Москва, 26 августа. Пожар вспыхнул в Богородице-Рождественском монастыре в Москве, загорелась кровля одной из построек, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МЧС.

По данным источника, сообщение о возгорании монастыря на улице Рождественка, дом 20 поступило в 19.07. Загорелась кровля двухэтажного административного здания. На месте происшествия работают спасатели, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в жилом доме. Инцидент произошел на втором этаже дома по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. В результате взрыва была разрушена стена между кухней и комнатой.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров