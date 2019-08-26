Лена Миро жестко ответила на скандальное интервью Игоря Крутого

Москва, 26 августа. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала конфликт композитора Игоря Крутого и «Русского радио», назвав резонансное интервью «редкой мерзостью».

Миро в своем ЖЖ напомнила, что скандал разгорелся после одного из интервью Крутого, который публично осудил редакционную политику Владимира Киселева, владельца «Русского радио». Крутой считает, что там главенствует протекционизм в отношении членов «семьи» Киселева.

«С одной стороны у нас — тусовка Крутого. Это Пугачева, Киркоров, Лазарев, Рудковская и все то, что мы видим на экранах телевизора уже 30 лет. С другой — певец ЮрКис, сын Киселева, который на «Русском радио», как говорят, даже поет», — подытожила историю Миро.

При этом она раскритиковала заявления Крутого о том, что молодым исполнителям невозможно попасть в ротацию «Русского радио» из-за Киселева.

«Какая мерзость, какая редкая мерзость, хочется мне сказать, прочитав интервью Крутого!» — восклицает блогер.

Она соглашается с тезисом о том, что молодым исполнителям не пробиться на сцену. Однако вину за это Миро возложила на самого Крутого.

«Представим, что Крутой отжал бы «Русское Радио». Кого из «молодых и талантливых» мы там услышим? Аллу Борисовну? Кобзона? Лайму Вайкуле? Мумию Валеру? Вот уж спасибо вам, но шли бы вы лесом!» — резюмировала Миро.

Отметим, днем ранее блогер жестко прошлась по открывшемуся в Сочи музыкальном конкурсу «Новая волна». В своем ЖЖ блогер опубликовала новый пост, посвященный открытию фестиваля, озаглавив его «Прорыв канализации в Сочи». Критике подвергся «курортный чес» российских поп-исполнителей, которых Миро называет «черными дырками».

«Новая волна» стартовала в субботу в Сочи. Этот курорт уже пятый год принимает конкурс у себя. Накануне генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой заверил, что «Новая волна» останется в Сочи и не переедет в латвийскую Юрмалу, где конкурс проходил с момента его создания и до 2014 года.