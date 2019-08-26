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Рецепт «убийственной» пиццы взорвал Интернет

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Рецепт «убийственной» пиццы взорвал ИнтернетМосква, 26 августа. Рецепт калорийной пиццы с большим количеством начинки вызвал бурную реакцию среди пользователей Интернета. На сайте Twisted Food был опубликован видео-рецепт приготовления пиццы, часть которой сделана в виде куриного пирога, жаренного во фритюре. Ролик стал популярным после того, как его опубликовал журналист Яшар Али в своем микроблоге  Twitter.

На первом этапе готовится кесадилья с большим количеством начинки. Затем готовая кесадилья разрезается на дольки, которые поочередно обмакиваются в кляре и жарятся во фритюре до появления хрустящей корочки.

После этого жаренные во фритюре дольки выкладываются на противень и обмазываются томатным соусом, а также посыпаются тертым сыром. Сверху выкладываются ломтики салями, после чего пиццу запекают в духовке. Готовую пиццу рекомендуют подавать со сметанным соусом и мелко нарубленной зеленью.

Видео-рецепт набрал более 165 тысяч лайков. Пользователи Сети назвали пиццу «убийственной», иронично предположив, что в ней содержатся «пять миллионов калорий».

 

«Я звоню в ФБР», — написал Яшар Али на своей странице в Twitter.

«Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет», — пошутила OtherCarolB.

Американский журналист Шэй Спенс попытался приготовить необычную пиццу, однако оказался недоволен конечным результатом. По его словам, приготовление пиццы заняло большое количество времени, а само блюдо оказалось чересчур калорийным.

 

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