Рецепт «убийственной» пиццы взорвал Интернет

Москва, 26 августа. Рецепт калорийной пиццы с большим количеством начинки вызвал бурную реакцию среди пользователей Интернета. На сайте Twisted Food был опубликован видео-рецепт приготовления пиццы, часть которой сделана в виде куриного пирога, жаренного во фритюре. Ролик стал популярным после того, как его опубликовал журналист Яшар Али в своем микроблоге Twitter.

На первом этапе готовится кесадилья с большим количеством начинки. Затем готовая кесадилья разрезается на дольки, которые поочередно обмакиваются в кляре и жарятся во фритюре до появления хрустящей корочки.

После этого жаренные во фритюре дольки выкладываются на противень и обмазываются томатным соусом, а также посыпаются тертым сыром. Сверху выкладываются ломтики салями, после чего пиццу запекают в духовке. Готовую пиццу рекомендуют подавать со сметанным соусом и мелко нарубленной зеленью.

Видео-рецепт набрал более 165 тысяч лайков. Пользователи Сети назвали пиццу «убийственной», иронично предположив, что в ней содержатся «пять миллионов калорий».

I’m calling the FBI pic.twitter.com/X2jIlJmfEt

Американский журналист Шэй Спенс попытался приготовить необычную пиццу, однако оказался недоволен конечным результатом. По его словам, приготовление пиццы заняло большое количество времени, а само блюдо оказалось чересчур калорийным.

kind of tempted to make that deep fried bbq chicken deep dish quesadilla pepperoni pizza tonight