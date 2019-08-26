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Жительница Екатеринбурга нашла свое фото в рекламе надгробного портрета

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Жительница Екатеринбурга нашла свое фото в рекламе надгробного портрета

Екатеринбург, 26 августа. Жительница Екатеринбурга нашла свое фото в рекламе надгробного портрета. Против фотостудии подан иск на 150 тысяч рублей.

Первой фотографию живой девушки на надгробном портрете обнаружила ее сестра. Как оказалось, родственница незадолго до этого делала в фотостудии снимок для документов.

Вся семья, особенно мать екатеринбурженки, были в шоке от находки. Главная героиня скандального снимка отправилась в фотостудию, где ей отдали рекламу надгробного овала. Однако ее сестра решила проучить фотографов и потребовала от них досудебную компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Жительница Екатеринбурга нашла свое фото в рекламе надгробного портрета

Пока семья девушек искала юристов и советовалась с ними, фотостудия съехала из помещения. Теперь директора компании будут искать правоохранительные органы. Цена иска возросла до 150 тысяч рублей.

«Имеются признаки состава целого ряда административных правонарушений, а может быть даже и уголовных, — приводит слова адвоката истца Антона Штоля телеканал «360». — Эти моменты мы еще будем прорабатывать».

Юрист пояснил, что изображение гражданина России охраняется Конституцией и гражданским кодексом страны. Студии, которые оказывают фотоуслуги для своих клиентов, не имеют права использовать их лица в своих целях без согласия покупателя. Скорее всего, «креативных» фотографов найдут и привлекут к ответственности. 

Ранее житель поселка Сылва Пермского края снес дачный туалет и обнаружил под ним человеческий скелет. 

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