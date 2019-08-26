Путин наградил дипломата Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Карасин занимает должность не только замглавы внешнеполитического ведомства, но и статс-секретаря. На дипломатической службе он состоит с 1972 года.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Карасина Григория Борисовича орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — говорит в документе, подписанном президентом России.

23 августа Карасину исполнилось 70 лет. В должностях статс-секретаря и заместителя министра иностранных дел он работает уже 14 лет.

В настоящее время дипломат курирует вопросы двусторонних отношений России с государствами СНГ, а также работу с соотечественниками за рубежом. Карасин отвечает за сотрудничество МИД с палатами Федерального собрания и общественными организациями.

Распоряжениями президента срок федеральной государственной гражданской службы Карасина продлевался на один год несколько раз подряд — в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Указом о награждении Карасина Путин также наделил орденом Дружбы посла России в Канаде Александра Дарчиева и присвоил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы России послу в Словакии Алексею Федотову.