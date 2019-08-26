В Верховной раде рассказали о задаче Киева по «развалу Московии»

Киев, 26 августа. Главная «миссия» Киева заключается в том, чтобы Россия последовала примеру Украины и пошла по пути декоммунизации. Соответствующее заявление сделала глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко.

На своей странице в социальной сети Facebook она сообщила, что мечтает о том, чтобы в России «по примеру Украины» декоммунизировали памятники Иосифу Сталину и захоронили тело Владимира Ленина.

«Киевская Русь должна развалить Московию», — написала она.

Гопко также добавила, что Киев должен «сдерживать» РФ от некоего «нашествия на европейскую цивилизацию».

Напомним, в мае 2015 года на Украине начал действовать закон «о декоммунизации», который предполагает отказ от «советского» прошлого и всего, что напоминает о связях Украины и России. Так, в стране уже переименовали несколько городов, а институт национальной памяти Украины подготовил список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона.

Ранее руководитель киевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Боголюбов назвал преступным закон о запрете на Украине символики советских лет и призвал отменить его. Представитель партии шестого президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении новых властей к декоммунизации. Он обратил внимание на то, что такие вопросы нужно решать на локальном уровне, так как изменение названий городов не всегда отражает интересы граждан.