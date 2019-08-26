Рудковская возмутила подписчиков развязной походкой в мини

Москва, 26 августа. Продюсер и супруга знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео, на котором спускается по лестнице в мини-комбинезоне. Однако подписчики не оценили походку Рудковской и сочли ее слишком вульгарной.

Рудковская в очередной раз продемонстрировала подписчикам свои стройные ноги. При этом продюсер отметила, что выглядеть достойно после 40 лет – это тяжелый труд.

«Выглядеть хорошо в 18 лет помогает генетика и природа, а выглядеть достойно после 40 — это тяжелый труд!» — написала Рудковская.

Несмотря на стройные ноги, которыми так гордится продюсер, подписчики обратили внимание на то, как 44-летняя Рудковская спускалась по лестнице в очень коротком наряде. Пользователи посоветовали продюсеру нанять специалиста, который бы объяснил звезде правила этикета. Женщинам в возрасте неприлично спускаться по лестнице так развязано, дамы должны спускаться по ступеням боком, отметили подписчики.

«Походка по лестнице должна быть наискосок, а так как вы идете, некрасиво получается. У вас же красивые ноги! Но эта лестница!» — возмутилась tbarashyan.

«Развал схождения», — пошутил chep7868.

«А коленки можно и сводить. Не леди, однако, не леди…» — отметил vi_and_v.

Ранее подписчики уже критиковали Рудковскую за чрезмерно короткие платья и ноги «вечно в раскоряку». Кроме того, недовольство у пользователей вызвала и прическа Рудковской. По мнению пораженных комментаторов, на голове у нее можно видеть «жуткие залысины». Многие посоветовали ей носить только брючные костюмы.